Heraanleg Bovekerkestraat laat op zich wachten 01 juni 2018

Het beheersplan voor de Bovekerkestraat tussen Diksmuide en Koekelare is goedgekeurd maar het zal nog jaren duren vooral de heraanleg start. "Dat komt omdat de kasseiweg samen met de wegbermen, de authentieke wegwijzers, kilometerpaal, boogbrug en ijzeren leuning beschermd is als monument", zegt de Diksmuidse schepen van Plattelandsinfrastructuur Martin Obin (CD&V). "We zullen een nieuwe funderingslaag leggen en de kasseien terugplaatsen. De breedte van de weg, tussen de 2,3 en 3,3 meter, mogen we niet aanpassen. Daarom zullen we langs beide zijden een betonnen stutboord leggen die de weg stabieler zal maken en ook als fietspad kan dienen. Op de bestaande opritten leggen we uitwijkstroken aan. Voor dat project werken we samen met Koekelare." (GUS)