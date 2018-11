Henri is strafste IJzerdijkvisser 15 november 2018

02u23 0

De witvisclub IJzerdijkvissers van Diksmuide werkte het voorbije jaar acht wedstrijden af op de oevers van de IJzer tussen Lo en Diksmuide. In het eindklassement trok Henri Lesage met ruim 18 kilo vis aan het langste eind. Er namen tien vissers deel en die visten in die acht wedstrijden samen ruim 122 kilo. Ook interesse in de hengelsport? Nieuwe leden zijn welkom bij Maurits Boucquez op 0476 66 52 83.





(GUS)