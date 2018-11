Helpende Hand stelt programma voor 10 november 2018

Vzw De Helpende Hand organiseert zaterdag 24 november zijn zesde Sinterklaasshow in CC Kruispunt. Deelnameprijs is 2 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan tot 15 november. Volgend jaar heeft de vzw twee voorstellingen. De eerste is HT&D op 17 maart. Het wordt lachen met onder meer Jacky Lafon en Koen Crucke. Op 28 april is het uitkijken naar het hilarische stuk Blind Getrouwd. Een ticket kost 20 euro. Vzw De Helpende Hand heeft in Beerst een winkel met tweedehandsspullen en steunt mensen die het in de maatschappij moeilijker hebben. (GUS)