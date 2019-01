Help ik word bekogeld door sneeuwballen! GUS

22 januari 2019

10u44 0 Diksmuide In basisschool W’IJzer in Diksmuide pas je maar beter op als je op de speelplaats komt. De leerlingen staan klaar om je met verse sneeuwballen te bekogelen.

“Het is fantastisch om te zien hoeveel pret de eerste sneeuw onze leerlingen bezorgt”, reageert directeur Charlot Van D’huynslager. “We zorgen voor een extra lange speeltijd. En de leerlingen kregen van mij de volle toestemming om hun leerkrachten te bekogelen met sneeuwballen. Wat is er leuker? Morgen plannen we nog extra sneeuwactiviteiten. Het is hier dolle pret.”