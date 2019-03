Heeft Diksmuide nood aan extra baanwinkels? Deel je mening GUS

26 maart 2019

Nee Ja 74%

Nee 26% Diksmuide Er is een kleinhandelszone gepland in de Esenweg in Diksmuide. Groen en N-VA vrezen dat die zone zal zorgen voor de verdere leegloop van het handelscentrum. De meerderheid en ook sp.a-open denken net het omgekeerde.

Projectontwikkelaar ION uit Waregem heeft een perceel van 1,2 hectare in de Esenweg in Diksmuide gekocht voor ruim 2,6 miljoen euro. Het bedrijf zal daar één grote winkelruimte neerpoten van 2.220 vierkante meter en vijf ruimtes van 707 tot 1.121 vierkante meter. Er komt een verbindingsweg naar de parking van het station. Hoewel dat project al is goedgekeurd, was er tijdens de gemeenteraad toch nog discussie over. Op de agenda stond de goedkeuring van een aangepaste ontwerpakte.

“Inzetten op baanwinkels en ook de handel in het centrum steunen zijn twee factoren die niet samengaan”, stelt Gert Maertens (Groen). “Grootschalige kleinhandel is nefast voor de uitbouw van een levendig stadscentrum. Door de ligging buiten het centrum ben je ook bijna verplicht om er met de auto naartoe te rijden. De file zal daardoor alleen maar langer worden. In het centrum versterken warenhuizen zoals de Lidl en de Carrefour de kleinhandel. We zouden beter dat model versterken in plaats van de grotere winkels uit het centrum te trekken.” N-VA deelde die mening. “Volgens de bouwmeester past een kleinhandelszone niet bij de langetermijnvisie van Diksmuide”, reageert Mieke Vanrobaeys (N-VA). Groen en N-VA stemden tegen de kleinhandelszone.

“De Diksmuideling gaat nu naar grotere steden in de buurt om te shoppen. Daarin willen we verandering brengen. Zo’n kleinhandelszone zal meer volk naar onze stad en ook naar de middenstand lokken”, weerlegde burgemeester Lies Laridon (CD&V) de kritiek.

De gemeenteraad heeft ook de naam Spoorwegstraat goedgekeurd voor de nieuwe weg van de kleinhandelszone naar de spoorwegparking. N-VA keurde dat niet goed omdat het stadsbestuur het advies van de cultuurraad niet heeft gevolgd. Groen onthield zich.