Hardrijder wordt tweemaal betrapt in Oudekapellestraat: 15 weekends rijverbod JHM

25 maart 2019

Een man moet van de politierechter in Veurne in totaal vijftien weekends rijverbod uitzitten nadat hij zich binnen de 13 minuten tweemaal liet flitsen in de Oudekapellestraat in Diksmuide. Dat is een straat waar vaak te hard wordt gereden en waar in augustus 2018 werken aan de gang waren met een extra snelheidsbeperking. B.P. reed er toen de ene keer 12 kilometer te snel, maar bij het terugkeren nauwelijks 13 minuten later werd hij geflitst aan 131 kilometer per uur waar hij maar 70 mocht. “Hij was iets vergeten en had niet op zijn snelheid gelet”, pleitte zijn advocaat. De man kreeg 848 euro boete, de helft met uitstel, en 31 dagen rijverbod. Hij kreeg toestemming om die in het weekend te laten doorgaan.