Handelaars starten valentijnsactie 09 februari 2018

02u29 0

Bij het merendeel van de vijftigtal winkels in de Generaal Baron Jacquesstraat kan je een amoureuze boodschap lezen. Het is een idee van Adelheid van Music Express. "Het centrum van onze stad heeft het zwaar te verduren door de vele wegenwerken. Daarom wilden we onze klanten verwennen met een positieve actie. Mijn oproep om liefdevolle zinnetjes op winkeletalages te kleven, viel niet in dovemansoren. Het resultaat is een amoureuze route van het Italië-plein richting de Grote Markt."





(GUS)