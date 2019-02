Groen maakt zich zorgen over de 32 populieren die in Woumen zullen sneuvelen GUS

14 februari 2019

10u35 0 Diksmuide Het schepencollege van Diksmuide keurde de kapvergunning goed voor 32 populieren in een dreef in Woumen vlakbij het natuurgebied De Blankaart. “Het is voor de veiligheid”, onderlijnt de meerderheid. “Een grondige snoeibeurt is beter dan ze kappen”, meent Groen die het item op de gemeenteraad van 25 februari zal brengen.

Bij het Sport Vlaanderen centrum De Rhille in Woumen is een dreef naar het natuurgebied De Blankaart. De populieren verliezen er vaak hun takken waardoor de veiligheid van de recreant er in het gedrang komt. De bomenwortels steken ook het wegdek op. Dat zijn de redenen waarom het Diksmuidse stadsbestuur de kapvergunning goedkeurt. Maar Groen en ook de milieuraad zijn daarmee niet akkoord. “De bomen zijn niet ziek maar hebben enkel een grondige onderhoudsbeurt nodig”, vindt Gert Maertens die over de geplande kapactie op de gemeenteraad een mondelinge vraag zal stellen. “Bovendien beschadigen de wortels het wegdek niet. De straat is kapot door ouderdom. De bomen in de dreef zullen maar langs één kant gekapt worden waardoor de resterende bomenrij alle wind zal opvangen. Dan pas wordt het gevaarlijk. De dubbele bomenrij vormt nu een mooie toegang tot De Blankaart en ligt ook langs het Blankaart wandelpad.” Milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) blijft erbij dat het nu te onveilig is en belooft dat er nieuwe bomen in de plaats zullen komen.