Groen en N-VA stappen mee met sp.a-open naar de Raad van State GUS

19 maart 2019

09u01 0 Diksmuide Vorige week maakte sp.a-open Diksmuide al duidelijk dat het niet akkoord was met de beslissing van de Raad voor Verkiezingsbetwisting. Die Raad oordeelde dat er geen sprake was van een ondertekening van twee voordrachtsakten. De socialisten krijgen nu opnieuw de steun van oppositiepartijen Groen en N-VA.

“Door de kantjes van het wettelijke af te lopen gaven de betrokken gemeenteraadsleden van meerderheidspartijen CD&V en Idee Diksmuide een verkeerd signaal aan de Diksmuidelingen”, vindt Gert Maertens (Groen). “De uitspraak zet ook de weg open om in de toekomst verder aan achterkamertjespolitiek te doen. We betreuren dat de Raad voor Verkiezingsbetwisting de klacht heeft verworpen vandaar dat we sp.a-open en N-VA vervoegen. We stappen samen naar de Raad van State. Verder blijven we ons tijdens de gemeenteraad constructief opstellen.”

“We waren verbaasd over de uitspraak vorige week”, reageert Koen Coupillie (N-VA). “Er is dan misschien recht gesproken, rechtvaardigheid noemen we het niet. “Meer dan een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezing kochten CD&V en sp.a-open de steun van Idee Diksmuide in ruil voor één schepen. Dat Idee Diksmuide zo niet zou kunnen wegen op het beleid en het oude bestuur verzekerd was van de macht was voor Idee blijkbaar niet zo belangrijk. Het akkoord ging over twaalf jaar. Het was dus de bedoeling om de Diksmuidse kiezer meer dan een decennium buiten spel te zetten. Dat de Raad voor Verkiezingsbetwisting oordeelt dat de eerste akte een intentieverklaring was hoewel er op dat document duidelijk staat ‘Voordracht van kandidaat-schepenen’ kunnen we niet snappen vandaar onze beslissing om naar de Raad van State te stappen. Ofwel trekt die een ander besluit en zal Diksmuide de volgende jaren niet geleid worden door personen die de democratische spelregels aan hun laars lappen. Ofwel blijft de conclusie dezelfde en dan zullen voorakkoorden en het tekenen van voordrachten voor de gemeenteraadsverkiezing geen waarde meer hebben. Ook dat lijkt ons een stap vooruit in de democratie op lokaal niveau.”