Golfen in stadscentrum

Altijd al gedroomd om een golfballetje te slaan bij het Begijnhof, langs de kade of op de Grote Markt in Diksmuide? Het kan voortaan dankzij de samenwerking die het stadsbestuur heeft aangegaan met City Golf. "We mikken op groepen van 6 tot 300 personen", zegt Vincent Hellemans van City Golf. "Wie het parcours met 6 holes aflegt, betaalt 20 euro en voor 9 holes is dat vijf euro extra. In ruil bieden we het nodige materiaal en de begeleiding. We geven een kort woordje uitleg over de locatie, maar uiteraard staat het spelplezier voorop. Een geoefend speler hoef je niet te zijn. Bedoeling is wel dat je in zo weinig mogelijk slagen de bal bij het vlaggetje krijgt. En niet gevreesd, de spelers zijn verzekerd." Wie het golfspel in Diksmuide wilt spelen, moet vooraf reserveren via de toeristische dienst van Diksmuide of via www.city-golf.be. (GUS)