Glas op rijbaan 27 januari 2018

De Wijnendalestraat in Beerst lag donderdagochtend bezaaid met flink wat glas. Passanten belden daarop de brandweer die met de posten van Leke en Diksmuide ter plaatse kwamen. Het glas was allicht afkomstig van een voertuig dat passeerde maar waarvan plots het raam het begaf. Die bestuurder stopte echter niet en liet het glas zonder melding liggen. Na een uur had de brandweer het wegdek terug vrijgemaakt. (JHM)