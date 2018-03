Glas op de rijbaan in Pervijzestraat 01 maart 2018

02u39 0

In de Pervijzestraat tussen Diksmuide en Pervijze lag er gisteren in de voormiddag plots een grote hoeveelheid glas op de baan. Hoe het daar terechtkwam weet niemand.





Het was een alerte jongeman die met zijn wagen passeerde die het glas plots opmerkte en de hulpdiensten de precieze locatie doorgaf. De brandweer kwam het glas opruimen. De vervuiler wordt nog opgespoord.