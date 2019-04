Getunede wagens geven kleur aan jaarlijkse paasfoor GUS

16u00 0 Diksmuide Zaterdagavond krijgt de paasfoor in Diksmuide er een extra attractie bij. Rond de 100 getunede wagens uit heel Vlaanderen parkeren op de Grote Markt en het publiek mag mee stemmen op de mooiste.

De paasfoor, met zeventien attracties op het verkeersvrije deel van de Grote Markt, opent zaterdag om 16 uur. De animatiefiguren van Paw Patrol en Ironman zullen doorlopend paraderen tussen de attracties om met de bezoekers op de foto te gaan. Om 18.30 uur start de Cars and Light-autoshow, georganiseerd door Diksmuideling Bernard Stragier. “Ik ben zelf een liefhebber van getunede wagens, dus vond ik dat wel een blikvanger voor de kermis in de stad waar ik woon. Mijn oproep op Facebook leverde veel reacties op. Ik vermoed dat er zeker honderd wagens te zien zullen zijn op de Grote Markt. Voor het stadhuis parkeren we zes pronkstukken. Er liggen verschillende prijzen klaar, waaronder één die het publiek mag toekennen. Finalisten van de Miss Batjesprinses Roeselare komen af. De Car & Light-show start om 18.30 uur en duurt vier uur.”

Paasklokkenconcert

Zondag gaat de kermis om 15 uur open. Er is dan ook een paasklokkenconcert gepland waaraan de muziekvereniging Hoger Op Woumen zal meewerken. Maandag is er de hele dag feestelijke paasmarkt. Woensdagnamiddag 24 april bieden de foorkramers op de laatste kermisdag korting aan. Zaterdagnamiddag en maandag is de Grote Markt verkeersvrij. Op de Facebookpagina Bezoek Diksmuide loopt een fotowedstrijd en handelaars bedachten een etalagewedstrijd.