Gerststraat kleurt zwart-geel-rood 15 juni 2018

02u47 0 Diksmuide Aan de acht huizen in de Gerststraat in Diksmuide wapperen talrijke vlaggetjes in de Belgische driekleur.

"We zijn klaar voor het WK en supporteren vanaf maandag uit volle borst voor onze Rode Duivels", lacht Silvia Vandamme (46), één van de bewoners. "Tijdens de werkweek zullen we de matchen thuis volgen maar we houden elkaar wel op de hoogte via onze online straatgroep. Zaterdag 23 juni maken we er een groot feest van. We trekken naar het WK-dorp bij het zwembad van Diksmuide waar we de wedstrijd op een groot scherm zullen volgen. Daarna is een barbecue in onze straat gepland. Hopelijk krijgt ons initiatief navolging in de omliggende straten. We zijn overtuigd dat de Belgen het ver zullen schoppen, misschien zelfs tot in de finale." Het WK-dorp in Diksmuide is een initiatief van Dixmuda4Devils met de steun van het stadsbestuur die er een WK-pronostiek aan vastkoppelt. Bij de sportdienst krijg je daarover alle info. Het plein is een uur voor de match open en alle wedstrijden van de Rode Duivels zullen op een groot scherm te zien zijn. Rugzakken zijn niet toegelaten. Telkens is er animatie. Maandag is er een afterparty, zaterdag 23 juni is er in de voormiddag een levend tafelvoetbaltornooi en ook op 28 juni is er vanaf 17 uur gratis voetbalanimatie. Info: www.diksmuide.be/sport of dixmuda4devils@gmail.com (GUS)