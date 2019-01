Gepland politiekantoor blijft in Rijkswachtstraat ondanks negatief advies gecoro GUS

03 januari 2019

07u18 0 Diksmuide De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro) gaf een negatief advies voor het nieuwe politiekantoor in de Rijkswachtstraat in Diksmuide. Het ziet in het oud financiëngebouw een betere locatie maar daarmee is Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) niet akkoord.

De gecoro wil dat de politiezone Polder (Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Kortemark) het oud financiëngebouw in de Woumenweg in Diksmuide onderzoekt als locatie voor het nieuwe zonale politiekantoor. Dat zou volgens de commissie vlotter bereikbaar zijn. Daarom gaf het negatief advies voor de site in de Rijkswachtstraat. Lies Laridon heeft haar tegenargumenten klaar. “Het oud financiëngebouw staat niet te koop. Het is eigendom van een immobiliënvennootschap die het tot 2027 verhuurt aan de federale overheid voor ruim 300.000 euro per jaar. Bovendien is dat pand niet geschikt om er een politiekantoor in te richten. We zouden het volledig moeten afbreken. Ik blijf dus achter de locatie in de Rijkswachtstraat staan. Dat ligt veel centraler in onze politiezone. De politieraad gaf daarover trouwens al unaniem positief advies. Het advies van de gecoro is bovendien niet bindend.”

Het nieuwe, zonale politiekantoor zal nog niet voor morgen zijn. “Eerst moeten we het ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) laten aanpassen. Die procedure is opgestart en duurt een jaar. Daarna pas kan de zone een architect aanstellen”, geeft Laridon nog mee. “Over een planning kan ik me nog niet uitspreken. Het nieuwe kantoor is nodig omdat de verschillende politiediensten nu te veel verspreid zitten. Dat komt de efficiënte werking niet ten goede. We willen alles in het nieuwe kantoor centraliseren. Houthulst, Kortemark en Koekelare behouden hun wijkwerking. Daarnaast is de huidige huisvesting helemaal versleten en voldoet het niet meer aan alle normen. In de Sint-Sebastiaanslaan zit de lokale politie in een oud wijkschooltje. Het nieuwe kantoor zullen we bouwen op een terrein van 5000 vierkante meter en zal bestaan uit twee bouwlagen en ook een kelder. Momenteel is het stadsbestuur eigenaar van het terrein. Van zodra het rup is aangepast en de bouwvergunning is goedgekeurd zullen we het verkopen aan de politiezone die de nieuwbouw dan zal realiseren. Er is nu een budget van zeven miljoen euro voorzien maar dat zal vermoedelijk niet voldoende zijn. We leggen volop een spaarpotje aan.”