Genieten van stil vuurwerk op kermis 13 juli 2018

02u32 0

Vanavond om 18 uur opent de zomerkermis op de Grote Markt in Diksmuide.





Dit weekend openen de foorkramers hun attractie om 15 uur. Maandag is er markt en is kermisplezier vanaf 10.30 uur verzekerd. Dinsdag tot slot kan je aan verminderde prijs kermiskriebels beleven. Bijzonder is het stille vuurwerk op maandagavond om 22 uur. "We hebben daarvoor de toelating van GAIA", zegt schepen van Toerisme en Dierenwelzijn Karline Ramboer (sp.a-open). "Het vuurwerk gaat niet luider dan 100 decibel. Sta je er op dertig meter van dan hoor je 60 tot 80 decibel en op honderd meter nog maar 30 decibel. Het vuurwerk zal maximaal dertig meter hoog te zien zijn. Er zal dus geen geluidsoverlast zijn en daar vaart het milieu wel bij. Ook huisdieren zullen het stille vuurwerk ongetwijfeld appreciëren." (GUS)