Gemeenteschool Beerst breidt uit 29 maart 2018

In de gemeenteschool in Beerst volgen 47 leerlingen les. "Er zijn nu slechts drie klaslokalen en de keuken met eetzaal is te klein. Daarom breiden we uit met een extra klaslokaal, zorgklas, eetzaal voor minimaal 45 kinderen en een lerarenkamer", legt onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) uit. "We plannen de uitbreiding aan de zuidzijde met een gelijkvloerse bouwlaag met een plat dak. Er komt ook nog een extra bergingsruimte voor het turnmateriaal. De werken kosten ruim 460.000 euro. Agion subsidieert voor 306.075 euro. (GUS)