Geert Sanders stopt na 26 jaar bij de landbouwcomice, twee vrouwen volgen hem op GUS

11 maart 2019

10u45 0 Diksmuide De landbouwcomice is een neutrale organisatie die activiteiten organiseert rond knelpunten in de landbouw. Na 26 jaar neemt penningmeester en secretaris Geert Sanders (61) afscheid.

Mieke Goemaere wordt de nieuwe secretaris en Lieve Blomme de schatbewaarder. Geert Sanders wil het kalmer aan doen. Voor zijn inzet kreeg hij van het bestuur van de landbouwcomice een varken in beton. Geert had vroeger namelijk een varkensbedrijf in Esen. De landbouwcomice in het arrondissement Diksmuide telt 300 leden. Op het afscheidsfeest in zaal Ingelram in Esen waren 159 mensen aanwezig.