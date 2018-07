Geen suikerbonen, maar geboortebiertje ter ere van Cyriel 25 juli 2018

02u45 0 Diksmuide Chris Bruynooghe uit Diksmuide, één van de vier vennoten van brouwerij Bier en Karakter uit Slypskapelle (Moorslede), heeft een bestaand biertje Sword voorzien van een speciaal etiket ter ere van de geboorte van zijn zoontje Cyriel. Net iets origineler dan doopsuiker dus.

"We krijgen regelmatig die vraag voor bijvoorbeeld een geboorte of een huwelijk", vertelt Chris. "Wat ook met andere artisanale bieren het geval is. Ik liet een speciaal etiket maken. Sword is een stout en dat is eigenlijk eten en drinken. Het gaat om een bruin bier en dat kan veel langer bewaren dan een blond bier."





Letter c

Omwille van de familienaam Bruynooghe is de keuze voor een bruin bier bovendien evident. Net zoals het evident is dat de kleine Cyriel een voornaam kreeg die begint met de letter c. "Cyriel is de vijfde generatie", zegt papa Chris. "Het is begonnen met mijn betovergrootvader Camille in wiens huis we wonen."





Mama Eva Verslyppe en Cyriel (50,5 centimeter en 3,58 kilo) mochten gisteren de materniteit van het Stedelijk Ziekenhuis in Roeselare verlaten. Bo heeft er een broertje bij. Toen Bo het levenslicht zag, was er ter ere van haar geen geboortebiertje. "Bo werd een maand te vroeg geboren en toen hadden we enkel een brouwsel van blond bier", legt papa Chris uit. (DBEW/CDR)