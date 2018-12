Geen schade na schouwbrand JHM

13 december 2018

In de Boldersstraat in het centrum van Diksmuide, in een wijk aan de achterkant van het station, brak donderdag na de middag een schoorsteenbrand uit in een woning. De bewoners merkten plots op dat er heel wat witte en en grijze rook uit de schouw kwam en konden het huis verlaten. De brandweer had de situatie snel onder controle en er is geen schade in de woning.