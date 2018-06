Geen handgeklap voor urnenkerk en dorpshuis 02 juni 2018

Het aanbestedingsdossier voor de urnenkerk met dorpshuis in de kerk van Lampernisse is in de Diksmuidse gemeenteraad meerderheid tegen minderheid goedgekeurd. De lokale N-VA en onafhankelijk raadslid Mieke Vanrobaeys onthielden zich, Idee Diksmuide stemde tegen. "In Lampernisse ligt er niemand wakker van een dorpshuis omdat verenigingen in de plaatselijke horecazaak met feestzaal terecht kunnen", vindt Marc Deprez (Idee Diksmuide). "Het dorpshuis mag niet concurreren met die zaak." In de kerk van Lampernisse komen er symbolische houten bomen van 2,6 meter waarin telkens 24 urnen kunnen. Daartussen komen zitelementen. Het dorpshuis wordt in een aparte ruimte ingericht. De werken zullen ruim 120 werkdagen duren en kosten 421.000 euro. De offertes moeten voor de zomer binnen zijn. (GUS)





