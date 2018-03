Gaslek aan station legt centrum plat BEWONERS OPGEVANGEN IN BOTERHALLE JELLE HOUWEN

29 maart 2018

02u49 0 Diksmuide Het openbaar leven in het centrum van Diksmuide viel gisterenochtend twee uur stil na een gaslek aan het station. Het centrum werd afgesloten, auto's moesten omrijden en het treinverkeer werd stilgelegd. Wie in de Bortierlaan was, werd geëvacueerd. "Wij hoorden heel wat gesis en roken snel gas binnen", zegt Charlien Degrande van Actief Interim.

Het gaslek ontstond even na 9 uur. Bij wegenwerken in de Bortierlaan aan de voorzijde van het station raakte een grote graafmachine een middendrukgasleiding. Meteen nadien ontsnapte het gas met grote kracht uit de buis. Dat ging gepaard met een oorverdovend gesis. Omdat het gaslek pal in het centrum ontstond, vlak bij de drukke N35 Esenweg, werd snel besloten die af te sluiten. "En dat was niet het enige want ook het treinverkeer werd meteen stilgelegd", zegt commissaris Wim Merlevede van de politie. "De treinen werden daardoor opgehouden in Lichtervelde en De Panne. De Lijn voorzag tussen die twee stations vervangende bussen. Pas later kon de trein doorrijden tot Diksmuide. Er werd meteen ook beslist om de huizenrij vlak bij het gaslek in de Bortierlaan te evacueren. Een deel van die bewoners trok naar familie, de rest werd opgevangen in de Boterhalle en kreeg psychosociale bijstand. Nadat het gaslek gedicht was werd het treinverkeer en autoverkeer terug vrijgegeven."





Omdat het centrum volledig afgesloten werd tussen de Maria Doolaeghelaan en de Eikhofstraat zat het verkeer snel in de knoop. Pas na anderhalf uur kon iedereen weer door. "Het ging om een middendrukgasleiding van 4 bar, die ontstond in een buis van 250 mm doorsnede", legt brandweerkapitein Filip Vandenberghe uit. "Het duurde even voor die gedicht was. Omdat de wind het gas vol richting huizen blies werd nadien met alle bewoners nog een meting gedaan binnen. Alles bleek negatief te zijn."





Goed opgevangen

Verschillende bewoners van de Bortierlaan vertrokken naar familie, een dertigtal anderen werden opgevangen in de Boterhalle. Zo ook Charlien Degrande, office manager bij Actief Interim, samen met collega's Julie Van Henis, Naomi Verschoote en Marieke Verplancke . "Wij kwamen net toe toen het lek ontstaan was", vertelt Charlien. "We konden nog naar binnen en begonnen aan onze brief 's ochtends. Plots kwam de brandweer en politie echter binnen die zeiden dat we alles moesten laten liggen en meteen moesten meekomen. Dat was wel wat beangstigend. Maar tegelijk konden we ook ruiken dat het gas echt wel naar binnen kwam. Buiten hoorden we dan dat oorverdovend gesis. Het was duidelijk dat het ernstig was. Het enige vervelende is dat we onze klanten niet op de hoogte konden brengen of afspraken konden annuleren. We verwittigden wel het hoofdbureau. In de Boterhalle werden we goed opgevangen. We kregen koffie en duidelijke uitleg. Er was wel wat chaos eerst maar toch onze complimenten voor de hulpdiensten", besluit Charlien.