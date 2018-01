Gasfles in brand 31 januari 2018

In de Laure Fredericqlaan in Diksmuide is gisterenochtend rond 9 uur een brand ontstaan aan een gasfles. Vermoedelijk gebeurde dat toen arbeiders tijdens werken de gasfles van 40 liter omstoten. Daarna ontstond een grote vlam. De brandweer werd opgeroepen, maar toen die arriveerde, was de brand door de werklieden grotendeels zelf geblust. Niemand raakte gewond. (JHM)