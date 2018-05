Furie breekt neus fuifganger met kopstoot 26 mei 2018

02u49 0

Een jonge vrouw uit Nieuwkapelle riskeert vier maanden cel en een geldboete omdat ze als een ware furie tekeerging op een lokale fuif vorig jaar. A.C. had veel te veel gedronken en botste op een bepaald ogenblik zelf tegen een man aan. A.C. verkocht de man een welgemikte kopstoot.Hij brak zijn neus en kon een tijdlang niet werken. A.C. had een klacht aan haar been, maar herinnerde zich naar eigen zeggen niets meer van de feiten. Om een gepaste schadevergoeding te vragen liet A. zich onderzoeken door een dokter. Maar nauwelijks twee uren voor de zitting kwamen hij en A.C. overeen voor een schadevergoeding, een bedrag dat de vrouw meteen stortte. "Dit was een eenmalige zonde van een jonge vrouw, die voorts onbesproken is. Ik vraag de gunst van de opschorting", aldus de verdediging. Vonnis op 22 juni. (JHM)