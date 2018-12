Firma Decat zoekt getuigen: “Wie reed onze bestelwagen aan?” JHM

07 december 2018

12u30 0 Diksmuide De firma Decat Energy Technics uit Diksmuide is op zoek naar getuigen die de aanrijding van een van hun bestelwagens gezien hebben.

De Ford Transit stond woensdagavond geparkeerd in de Hogebrugstraat vlak bij de Lobrug in Lo. Daar woont een van hun werknemers. Om 23.30 uur werd de bestelwagen plots aangereden. Omdat dat gepaard ging met een hels lawaai, ging de werknemer kijken. Die zag nog hoe een voertuig met oranje aanhangwagen wegreed. Wellicht ging het om een tractor met kipper. De chauffeur van die tractor pleegde dus vluchtmisdrijf, al dan niet bewust.

“Tot op heden weten we niet wie de bestelwagen aanreed”, klinkt het bij Decat. “De schade aan de bestelwagen is heel groot. De rechterkant is voor een stuk opengereten. Op dit moment is de auto ook niet meer rijvaardig. We zijn iedereen zeer dankbaar die ons kan helpen met tips.”

Wie meer info heeft kan Decat bereiken op 051/555.001 of info@decat.be .