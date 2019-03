Fietsersbond applaudisseert voor fietsers op gevaarlijk kruispunt Woumenweg-Cardijnlaan GUS

21 maart 2019

15u11 0 Diksmuide De Fietserbond Diksmuide gaf een fietsapplaus voor alle fietsers die passeerden op het kruispunt Woumenweg-Cardijnlaan. Meteen deed voorzitter Erik Eloy een voorstel hoe het daar veiliger kan.

“We stellen voor om het fietspad, voor wie uit de richting van Diksmuide komt en rechts wil afslaan naar de Cardijnlaan, voor de verkeerslichten af te buigen zodat de fietsers meer afgescheiden worden van het afslaande verkeer. Ten tweede denken we aan een knip in de Cardijnlaan tot net voorbij de school ’t Saam campus Cardijn of tot aan de kruising met de Heernisse. Het verkeer zal dan sterk dalen in de schoolomgeving. De Nijverheidstraat zouden we dan aanduiden als de primaire toegangsstraat tot de industriezone.”