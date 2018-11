Fietser belandt net niet onder wielen truck, maar loopt wel zware breuk op 16 november 2018

Een 60-jarige man uit Diksmuide had gisterenavond onnoemelijk veel geluk bij een zwaar verkeersongeval in het centrum van Diksmuide.





L.D. stond met zijn fiets te wachten in de Admiraal Ronarchstraat komende van de Markt en draaide bij groen licht rechtsaf naar de Maria Doolaeghestraat. Een trucker met oplegger deed net hetzelfde, maar had bij zijn manoeuvre de fietser niet opgemerkt. Vermoedelijk bevond de fietser zich in de dode hoek van de truck. De zestiger werd gegrepen en de fiets belandde volledig onder de wielen van de truck. Ook de fietser zelf belandde onder de vrachtwagen, maar om de een of andere reden gelukkig niet onder de wielen. Hij rolde onder de vrachtwagen door en bleef bebloed liggen aan de straatkant. Omstaanders verwittigden meteen de hulpdiensten en ook een mugarts kwam ter plaatse. Het slachtoffer werd met een zware openbeenbreuk naar het AZ West in Veurne gebracht. Onderzoeken moeten duidelijk maken of hij nog andere letsels heeft opgelopen maar hij verkeert wellicht niet in levensgevaar. Door het ongeval zat het verkeer in het centrum, waar het sowieso al spitsuur was, volledig strop. (JHM)