Fietser (70) gewond 03 juli 2018

In de Bosweg in Snellegem is een 70-jarige fietser uit Diksmuide zondagnamiddag rond 15.30 uur ten val gekomen. L.D. werd met lichte verwondingen naar het AZ Sint-Jan in Brugge gebracht. (SDVO)