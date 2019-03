Fietser (43) kan niet meer bewegen na aanrijding JHM

01 maart 2019

18u08 0 Diksmuide Een 43-jarige man uit Houthulst werd vrijdagmiddag om 16.40 uur op zijn fiets aangereden op de brug over de IJzer in Diksmuide.

Ter hoogte van de Ijzerdijk werd de man omver gereden door een 40-jarige automobilist uit Diksmuide. De vrouw had de man niet zien rijden. De fietser kwam ten val en kermde het uit van de pijn. Meteen na het ongeval kon hij zich niet meer bewegen waardoor er wat paniek was. Een ambulance kwam ter plaatse om hem de nodige zorgen toe te dienen en de brandweer plaatste signalisatie op de weg. Op weg naar het ziekenhuis verloor de fietser nog even het bewustzijn. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis van Veurne waar controles duidelijk moeten maken welke schade hij opgelopen heeft.