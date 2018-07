Fietsende senioren komen na jaar met waslijst knelpunten in verkeer 05 juli 2018

De senioren van Diksmuide zijn al fietsend een jaar lang de baan opgegaan om obstakels te inventariseren. "De stoepranden bij oversteken zijn vaak te hoog", somt voorzitster Jeannette Denoo van de seniorenraad op. "Losliggende tegels werken valpartijen in de hand. Er staan ook vaak obstakels zoals palen in het midden van een voetpad. We hebben zeker een paar honderd knelpunten afgegeven aan het stadsbestuur." En daar gingen ze er meteen mee aan de slag. "We hebben een budget van 200.000 euro om ons openbaar domein gebruiksvriendelijker te maken", reageert schepen van Senioren Martin Obin (CD&V). "In Beerst zijn de knelpunten zo goed als allemaal van de baan. Tegen eind september willen we alle dorpen aangepakt hebben. Extra zitbanken en openbare toiletten zijn ook veelgestelde vragen. We bekijken hoe we die kunnen beantwoorden." (GUS)