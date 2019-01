Fiets niet in orde? 12 tot 16-jarigen op verkeersklas bij politie Jelle Houwen

09 januari 2019

Politiezone Polder nodigt 12 tot 16-jarige uit om bij hen een verkeersklas te komen volgen, indien zij de afgelopen weken tijdens de campagne over veilig fietsen betrapt werden met een fiets die niet in orde bleek. “Tot op heden werden er door de politiezone Polder 316 fietsers gecontroleerd waarvan er 20 in overtreding waren met de fietsverlichting””, meldt de politiezone. “Fietsers tussen 12 en 16 jaar, in overtreding , zullen uitgenodigd worden voor een verkeersklas. Voor overtreders vanaf 16 jaar wordt een proces-verbaal opgemaakt! Hierbij een warme oproep aan de ouders om de fiets van hun kinderen na te zien vooraleer zij zich in het verkeer begeven." Ook de komende weken wordt verder gecontroleerd.