Familiehulp opent antenne in Diksmuide Zorg dichter bij huis GUS

04 december 2018

14u52 0 Diksmuide Familiehulp opent een antennepunt in de Koning Albertstraat 8 in Diksmuide. Van daaruit zijn negen dames verantwoordelijk voor de zorg in Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Alveringem, Lo-Reninge, Houthulst en Diksmuide.

“Vroeger hadden we elke dinsdagnamiddag een zitdag in het CM-gebouw in Diksmuide maar daar was slechts plaats voor één medewerker”, duidt Els Monstrey van Familiehulp. “Nu huurt de grootste thuiszorgdienst in Vlaanderen een pand dat tot voor kort gebruikt werd door Pleegzorg. Die organisatie is verhuisd naar de Generaal Baron Jacquesstraat dus kwam dit pand vrij. We kunnen hier met negen mensen in alle comfort werken. De zitdag blijft op dinsdag tussen 15.30 en 17.30 uur. Zo’n antenne is uniek binnen Familiehulp. Dat komt omdat de Westhoek zo uitgestrekt is. Dankzij dat initiatief staan we niet alleen dichter bij de cliënten maar ook bij ons personeel dat de zorgen aan huis aanbiedt. Dat gaat van kraamzorg over poetshulp tot een klusjesdienst. We proberen zoveel mogelijk zorgvragen te beantwoorden. Door ons centraal in de regio te vestigen kunnen we gerichter zorg op maat aanbieden. Na Nieuwjaar starten we met de vroege avonduren tussen 16 en 20 uur en dat elke dag, ook in het weekend. We helpen dan de mensen thuis bij het omkleden, eten geven of bij de persoonlijke hygiëne voor het slapengaan.”

Nu zaterdag 8 december zet Familiehulp de antenne in Diksmuide open voor alle geïnteresseerden. Het doet dat tussen 13.30 en 17 uur. Het algemene nummer blijft 059 33 91 66. Van daaruit word je doorverbonden met het team in Diksmuide.