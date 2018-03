Extra oplaadpunten 06 maart 2018

Naast de oplaadpunten voor elektrische wagens op de parking IJzerdijk en Beerstblotestraat in Diksmuide komen er nieuwe laadpalen in de Bortierlaan en op de parking van het sportpark De Pluimen. Dat was te horen tijdens de gemeenteraad. Katleen Winne (Idee Diksmuide) vroeg zich af hoe vaak die laadpunten gebruikt worden. Schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) deelde mee dat die langs de IJzerdijk een elektriciteitsverbruik van 400 euro heeft. Hij wil elk jaar twee extra oplaadpunten. (GUS)