Extra klaslokaal en nieuw sanitair blok voor dorpsschool 26 juni 2018

Bijna 600.000 euro subsidies krijgt de directie van de vrije basisschool Vladslo van het kabinet van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). "We zullen de huidige klaslokalen en turnzaal verbouwen en een nieuw klaslokaal en sanitair blok bijbouwen", verduidelijkt directeur Ann Weyts. "Onze school groeit en telt nu 85 leerlingen. De gebouwen zijn ook verouderd, vandaar de grootschalige werken die twee tot drie jaar zullen duren. Omdat we in fasen werken, kunnen we onze werking op de huidige site behouden. Wanneer de realisatie start, ligt nog niet vast. We moeten alles nog openbaar aanbesteden. De totale kostprijs is 750.000 euro." (GUS)