Expert: "Brandweerman wél schuldig aan dood aangereden vrouw" 06 november 2018

02u24 1 Diksmuide Bijna 3 jaar na de aanrijding van een bejaarde vrouw, die enkele maanden later overleed, stelt een expert van de nabestaanden dat de bestuurder - een brandweerman uit Diksmuide - wel degelijk schuldig is aan haar dood.

P.D. reed op 29 november 2015 een 89-jarige vrouw aan die in het centrum van Diksmuide met haar fiets het zebrapad overstak.





De brandweerman bleek 2.17 promille in zijn bloed te hebben en werd vervolgd voor dronkenschap. Pas op de zitting in september 2016 hoorden de man en zijn advocaat Thomas Bailleul voor het eerst dat de bejaarde vrouw gestorven was. Het overlijden gebeurde pas vier maanden na het ongeval.





De vrouw raakte bij de aanrijding zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. In het ziekenhuis kreeg de bejaarde dame evenwel lange tijd later een longontsteking. Die was volgens haar familie het gevolg van haar verzwakte gezondheid door de aanrijding. Een gerechtsdeskundige boog zich anderhalf jaar lang over de feiten en vroeg de medische rapporten op. Hij kwam tot de conclusie dat haar overlijden geen oorzakelijk verband kent met het ongeval.





Eigen deskundige

Een zucht van opluchting wellicht voor de brandweerman en op strafgebied ook een wereld van verschil. Bij een veroordeling voor een dodelijk ongeval met dronkenschap riskeerde de man naast een zware geldboete en jaren rijverbod ook een celstraf.





Maar gisteren bleek dat de nabestaanden van de vrouw zich daar niet bij neerleggen. Zij stelden op eigen initiatief een deskundige aan. Die besluit dat het overlijden van de vrouw wél het gevolg is van de aanrijding, en de brandweerman dus schuldig is. "We leggen hierover nog de besluiten neer, en pas dan kan het debat gevoerd worden", zegt de advocaat van J.W., de zoon van de vrouw.





Op 14 januari wordt de zaak nu definitief gepleit en dan is het aan de politierechter om te besluiten welke deskundige hij volgt.





Steun

P.D., die volop de steun geniet van zijn omgeving en nog steeds als brandweerman aan de slag is, riskeert voor het ongeval sowieso een fikse straf, aangezien hij in de politierechtbank ook geen blanco strafblad meer heeft. (JHM)