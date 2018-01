Exhibitionist opgepakt aan station 27 januari 2018

Aan het station van Diksmuide werd gisterenochtend een exhibitionist opgepakt.





Voorbijgangers zagen de 33-jarige man uit Diksmuide liggen in het bushokje. De man had zijn broek op zijn enkels en was zichzelf aan het bevredigen. Net op het moment dat de voorbijgangers de politie wilden bellen reed een Lijnbus voorbij. Ze spraken de chauffeur aan, die de man gebood ermee op te houden, maar die wilde niet luisteren.





De chauffeur verwittigde het eigen securitypersoneel Securail die op hun beurt toch de politie belden. Die kwamen ter plaatse en namen de man mee.





"Hij werd daarna met openstaande rits opgesloten in de politiecel voor verder onderzoek", zegt korpschef Johan Geeraert van de politiezone Polder. Het parket werd op de hoogte gebracht. De man is geen onbekende. (JHM)