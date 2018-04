Enige apotheek in dorp heeft nieuw gezicht 24 april 2018

02u29 0 Diksmuide Laure Pape (27) uit Dendermonde heeft de apotheek van Lode Van Eygen (51) in Woumen bij Diksmuide overgenomen. Het is de enige apotheek in het dorp.

Laure is de dochter van de Diksmuidse tandarts Paul Pape. "Al jaren werk ik in een apotheek in Dendermonde waar ik ontzettend veel ervaring heb opgedaan. Ik miste echter de streek waar ik opgroeide, en ik miste ook mijn familie. Het is altijd een droom geweest om deze apotheek over te nemen. In een dorp is er nog een hechte band tussen de inwoners en zo'n vertrouwensrelatie wil ik ook opbouwen met de mensen. De drempel houd ik bijzonder laag. Ik sta paraat met goed advies. In mei en juni help ik Lode om zo iedereen te leren kennen. Vanaf juli neem ik de zaak alleen voor mijn rekening." Lode Van Eygen nam in 2000 apotheek Rosseel over en bouwde de zaak uit tot een modern en hedendaags bedrijf. "Ik houd nog steeds van het beroep, maar de administratie errond weegt steeds zwaarder door. Ik klop sowieso al vele uren in de apotheek, maar daarnaast moet ik ook de stock beheren, aankopen doen, en ga zo maar door. Ik wil nu graag een jong en ambitieus iemand een kans geven. Zelf hoop ik hierna in een bestaande apotheek aan de slag te kunnen. Ik verhuis trouwens naar Oostduinkerke. Ongetwijfeld vind ik ergens aan de kust wel een nieuwe, even uitdagende job." (GUS)