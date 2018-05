Energiecoach voor ondernemers 04 mei 2018

Diksmuide zal een energiecoach aanstellen die ongeveer 25 handelaars en ondernemers zal begeleiden in hun doel om minder CO2 uit te stoten.





Het stadsbestuur krijgt daarvoor een provinciale subsidie van 54.400 euro. "Tijdens de zomer lanceren we de oproep en in september starten we dan", zegt schepen van Milieu Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). "Het is de bedoeling om 95 ton minder CO2 per jaar uit te stoten. Dat is ambitieus, maar haalbaar. De administratie is dé reden waarom niet alle handelaars kiezen voor duurzame investeringen. Vooral op dat vlak willen we coachen." Katleen Winne (Idee Diksmuide) stelde als extra maatregel voor om stoffen boodschappentassen te verspreiden met het opschrift 'Diksmuide inkoopstad: koop lokaal'. "Zo hoeven de handelaars alvast veel minder plastiek zakjes te gebruiken." (GUS)