Elf illegalen aangetroffen in vrachtwagen gevuld met isolatiemateriaal JHM

04 december 2018

In een vrachtwagen in Diksmuide zijn in de laadruimte elf illegalen aangetroffen door de vrachtwagenchauffeur. De man was ‘s nachts gestopt in Brussel voor een nachtelijke pauze en zette vervolgens zijn weg verder richting de industriezone van Diksmuide. Daar zou hij zijn lading, die bestond uit isolatiemateriaal, gaan lossen. Toen hij hiermee begon, hoorde hij plots geklop nabij de laadruimte. Hij opende het ruim en zag opeens liefst 11 illegalen verscholen zitten tussen het zachte isolatiemateriaal. Wellicht drongen zij op de rustplaats het laadruim binnen in de hoop dat de trucker richting haven of zelfs Calais zou rijden. Van zodra de trucker het laadruim had geopend sprongen alle illegalen uit de ruimte. De man verwittigde meteen de politie die snel ter plaatse was en een zoekactie in de nabijheid van de vrachtwagen en de bedrijvenzone hield. Vier illegalen hadden zich er verscholen tot de kust veilig was. De anderen waren al verdwenen. Het gaat om vier minderjarigen tussen 15 en 17 jaar uit het Afrikaanse land Eritrea. Zij werden inmiddels naar het Vreemdelingenburea in Brussel gebracht.

