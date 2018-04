Eeuwige vlam Arc de Triomphe brandt ook bij ons 30 april 2018

Bij de Arc de Triomphe in Parijs brandt een eeuwige vlam om alle gesneuvelde onbekende soldaten uit de twee Wereldoorlogen te herdenken, en het voorbije weekend werd dat vuur naar Diksmuide gebracht. "Tijdens een ceremonie bij het stadspark hebben we de vlam aangestoken", zegt Nadine Lamote, die de plechtigheid in Diksmuide mee hielp coördineren.





" Zo tonen we dat we de soldaten die zoveel jaar geleden hun leven lieten niet vergeten zijn."





Le Souvenir Français, afdeling West-Vlaanderen was aanwezig samen met een delegatie van het Diksmuidse stadsbestuur en vaderlandslievende verenigingen. (GUS)