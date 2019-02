Eerste speurtocht voor gezinnen in Museum aan de IJzer GUS

22 februari 2019

18u38 0 Diksmuide ‘Het geheim van de IJzertoren’, dat is de titel van de allereerste speurtocht voor gezinnen die is gelanceerd in het Museum aan de IJzer.

“Scholen vinden al vlot de weg naar ons museum maar ook gezinnen zijn een belangrijke doelgroep waarop we nog meer willen inzetten”, legt directeur Peter Mouton van het Museum aan de IJzer uit. “Daarom lanceren we de zoektocht ‘Het geheim van de IJzertoren’ met de gekende Westtoer-figuurtjes Jaek en Nink. We kregen uiteraard toestemming van het West-Vlaamse toerismebedrijf om die te mogen gebruiken. Kinderen van acht tot twaalf jaar moeten allerlei vragen oplossen en ontrafelen zo het geheim. Er zitten ook doe-opdrachten bij zoals zoekplaten oplossen. Onze bedoeling is dat de kinderen en ook hun ouders nadenken over wat gebeurd is en vandaag nog steeds aan de gang is. Confronteren en meedenken dus. Het doeboekje mogen ze na hun bezoek mee doen naar huis.” De speurtocht zit inbegrepen in de ticketprijs. Info: www.museumaandeijzer.be.