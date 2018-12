Eerste resultaten BOB-campagne: vrouw betrapt met 2,44 promille in bloed Mathias Mariën

02 december 2018

De politiezone Polder heeft de eerste resultaten bekend gemaakt van de BOB-campagne. “Na twee nachten controleren tikt de teller jammer genoeg al aan”, zegt de politie.

Vrijdagavond was er al een eerste mini BOB-controle in de Kaaskerkestraat in Diksmuide. Daarbij controleerde de politie veertien bestuurders op alcohol. Een 25-jarige vrouw liep tegen de lamp en had 1,06 promille alcohol in haar bloed. Zij moest haar rijbewijs voor zes uur afgeven en kreeg een minnelijke schikking voorgesteld van 578 euro. Indien de vrouw niet akkoord gaat, zal ze voor de rechtbank verschijnen en riskeert ze een boete tussen 1.600 en 16.000 euro.Verder werd door de interventieploegen zaterdagavond halt gehouden in de Oostendestraat in Diksmuide. Twintig bestuurders werden onderworpen aan een alcoholtest. Een 21-jarige bestuurster en een 35-jarige bestuurder legden een positieve ademanalyse af en hadden 0,80 promille alcohol in hun bloed. Ze dienden zes uur hun rijbewijs in te leveren. Een 54-jarige man liet dan weer een positieve ademtest registreren 1,95 promille. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en er wacht hem nog een vervolging in de politierechtbank. Bij een tussenkomst in de Litterstraat in Koekelare legde een 32-jarige vrouw tot slot een ademtest af met als resultaat 2,44 promille. Ook haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Binnen enkele maanden verschijnt ze voor de politierechter.