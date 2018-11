Eerste keer in gids: "Score is stimulans" PERE ET MERE SCOORT 13 OP 20 06 november 2018

02u23 3

Het restaurant Père et Mère van Frans Saint Germain (64) en Ria Clyncke (60) in Diksmuide staat voor het eerst in de Gault & Millau met 13 op 20. "Dit is zeker een opsteker", reageert Frans. "Het is de eerste keer dat we in die gids staan. In Jelle Devisch (29) heb ik mijn rechterhand gevonden. Ook voor hem is die quotering een stimulans. Hij krijgt volgend jaar de zakelijke leiding over het restaurant. Wij blijven uiteraard nog meehelpen." (GUS)