Eén miljoen euro voor WOI-herdenkingen SPEKTAKEL KOMENDE VRIJDAG LAATSTE IN LANGE RIJ INVESTERINGEN GUDRUN STEEN

07 juni 2018

Diksmuide Met het gratis spektakel 'Diksmuide 18-18' nu vrijdag op de Grote Markt zet het stadsbestuur een punt achter de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Liefst één miljoen euro ging er uit de stadskas naar infrastructuur en evenementen.

'Diksmuide 18-18' staat vrijdag op het programma en is een spektakel dat focust op Diksmuide na WOI. De koninklijke Muziekkapel van de Zeemacht krijgt de hoofdrol. Artiesten zoals Brahim en Ozark Henry zullen optreden. Sketches, dans en projecties maken het verhaal compleet. Het evenement is het sluitstuk van de herdenkingsperiode. "In 2012 riepen we de bevoegdheid 'herdenking 14-18' in het leven", zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V). "Met investeringen en evenementen wilden we toeristen aantrekken en de Diksmuideling zijn stad laten herontdekken. Vandaag zijn we in dat opzet geslaagd."





Uitgaven

Liefst één miljoen euro spendeerde het stadsbestuur aan infrastructuur en evenementen. "Het recreatief pad langs de IJzer naar de Dodengang openen we deze maand nog en is met 1,2 miljoen euro de grootste uitgave. Toerisme Vlaanderen, de provincie en de Vlaamse Waterweg betaalden het leeuwendeel: er kwam 451.000 euro uit de stadskas".





"Andere herdenkingsinvesteringen waren de herinrichting van de weg bij de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo, de aanleg van het plein bij de IJzertoren, het stiltepad in Kaaskerke, de opwaardering van de site van de vroegere Petroleumtanks, een nieuwe aanlegsteiger bij de Dodengang en de herwaardering van het OLV-hoekje in Stuivekenskerke."





Publiekstrekkers bij de evenementen waren de theaterwandelingen 'Tuin van de Eeuwigheid' in Vladslo en 'Vrouwen in de Voorlinie' in de Blankaart. Goed voor telkens een paar duizend bezoekers. "In 2014 mochten we zelfs prins Laurent verwelkomen voor de herdenking van de Marinefuseliers."





Meer overnachtingen

En hebben al die zaken voor de stad ook financieel iets opgeleverd? "Dat de WOI-herdenking een toeristische boost betekent, bewijzen de logiescijfers. In vier jaar tijd steeg het aantal bedden van 767 naar 1.081." En wat nu? "Na 2018 ligt het accent op water, maar ook op de oorlog borduren we verder", besluit de burgemeester. "De wederopbouw wordt het nieuwe thema, met ons gerestaureerde stadhuis als mooi voorbeeld. Ik droom ervan op zolder een tentoonstellingsruimte in te richten met een interactieve hoek voor kinderen. Alle nutsvoorzieningen zijn er, en ook de lift gaat al tot daar."





Het spektakel 'Diksmuide 18-18' start vrijdag om 21 uur op de Grote Markt. De toegang is gratis. Er zijn enkel nog staanplaatsen beschikbaar.