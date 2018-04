Een kandidaat voor ontwikkeling Boterhalle 06 april 2018

Bvba VT Invest uit Aalter die samenwerkt met Alsus Architecten uit Gent is de enige kandidatuur die het Diksmuidse stadsbestuur ontving voor het project Boterhalle bij de Grote Markt. "We hebben een budget van twee miljoen euro voor een evenementenzaal met ruimte voor 1.200 personen en die kan opgesplitst worden in drie kleinere ruimtes", legt schepen Karline Ramboer (sp.a-open) uit. "Boven die zaal komen er appartementen en ondergronds private parkings. De ene kandidaat die zich heeft aangemeld voldoet aan alle voorwaarden dus gaan we er verder mee in zee." Dat was niet naar de zin van de oppositie die voltallig tegen stemde. "Hoe kan je nu onderhandelen over prijs en ontwerp als er maar een kandidaat is", aldus Bert Laridon (N-VA) kritisch. Jan Van Acker (Idee Diksmuide) vulde aan: "Diksmuide geeft een troef voor een dynamisch centrum uit handen. We missen een publieke parking. Bovendien was er geen inspraak in dat dossier." (GUS)