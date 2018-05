Een hoeve-ijsje uit de automaat 02 mei 2018

Bij Hof van de Rhille in Woumen staat een ijsjesautomaat. "We speelden al langer met dat idee, maar het was zoeken naar de juiste machine om ons zelfgemaakt hoeve-ijs in de juiste omstandigheden te koelen", zeggen Ans Delepierre (38) en Lieven Herrewyn (41). "Er is veel recreatief verkeer langs de Pollaertstraat waar onze zuivelboerderij is gevestigd. Een ijsje smaakt altijd tijdens een wandel- of fietstocht. We hebben 15 smaken en 28 verschillende soorten ijsjes die we allemaal in ons eigen atelier maken. Dat gaat van potjes over frisco's tot dozen van één liter. Maak je keuze, stop er munten of briefjes in en geniet. Daarnaast staat er al acht jaar een automaat met onze andere zuivelproducten zoals pudding, yoghurt en karnemelk. Die is erg in trek. Het grote voordeel is dat je dag in dag uit onze lekkernijen kan kopen. Uiteraard blijft onze hoevewinkel ook nog steeds open."





