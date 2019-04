Een groene tuin op de Grote Markt, ideaal om MNM-paaseitjes in te verstoppen GUS

01 april 2019

18u38 0 Diksmuide Wie passeert op de Grote Markt in Diksmuide zal tussen 3 en 14 april door een tuintje kunnen stappen. Tuin@markt is een realisatie van het team van de groen- en milieudienst.

“Onze groen- en milieudienst houdt wel van een uitdaging”, nodigt burgemeester Lies Laridon (CD&V) van Diksmuide uit. “Dat zie je vanaf 3 april op onze Grote Markt. Ze legden een groene tuin aan met bomen, gras en bloemen. We zien het als een verlengstuk van het stadspark. Het is trouwens een ideaal decor om paaseitjes in te verstoppen. MNM-radiopresentator Peter Van de Veire duikt ook dit jaar als Peter Paasei onder op een geheime locatie in Vlaanderen. Met tips kan je te weten komen waar hij zich bevindt. Die tips zullen op 13 april samen met duizenden paaseitjes verstopt zitten op de Grote Markt. De grote paaseierenraap start om 15 uur. Wie weet win je nog een extra cadeautje dat de Diksmuidse handelaars, foorkramers en standhouders van de boerenmarkt zullen verstoppen die namiddag. Tot slot staat ons marktplein ook centraal tijdens de week van de markt die loopt van 8 tot 14 april. Wie op 8 april naar de maandagmarkt komt of op 13 april naar de boerenmarkt ontvangt bij zijn of haar aankoop een bon. Daaruit worden een aantal winnaars getrokken. De hoofdprijs is een waardebon van 300 euro voor een weekendje weg in West-Vlaanderen.”