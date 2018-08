Dwars over de weg Redactie

30 augustus 2018

In de Kaaskerkestraat is het zondagavond rond 22.45 uur tot een ongeval gekomen waarbij een man lichte verwondingen heeft opgelopen. Een 29-jarige man uit Diksmuide reed met zijn BWM in de straat toen hij plots de controle over het stuur van zijn wagen verloor. Hij botste met zijn wagen tegen wat straatmeubilair. (JHM)