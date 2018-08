Duizenden mensen genoten van Park op Stelten GUDRUN STEEN

16 augustus 2018

11u51 0

Theateracts voor jong en oud in het stadspark, dat is het concept van Park op Stelten in Diksmuide. Jaarlijks vindt het op 15 augustus plaats. Onder een stralende hemel zakten een paar duizend mensen af. Die lachten met de ludieke bokspartij van Compagnie Charlie, hielden hun adem in tijdens de voorstelling Staal van Fabuloka en waren verwonderd door het levensgrote vogelskelet. Kinderen zaten dan weer geboeid te kijken naar 'Mensenkind' van het poppentheater Ahoy. Het volgende event in Diksmuide is Summerbea(s)t op zaterdag 25 augustus op de Grote Markt. In de namiddag staat het grootste springkasteel ter wereld er en 's avonds is een muzikale apotheose gepland. Check www.bezoekdiksmuide.be.