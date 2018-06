Duikers vissen moto uit water na ongeval 25 juni 2018

02u39 0 Diksmuide In de Zijdelingstraat in Keiem, bij Diksmuide, vond zaterdagmiddag even voor 13 uur een zware aanrijding plaats tussen een moto en een wagen.

Beide kwamen in een bocht langs de smalle landweg in aanrijding met elkaar. De motard verloor de controle over zijn stuur en smakte tegen het asfalt. De hulpdiensten snelden ter plaatse en ook de MUG-heli werd aanvankelijk opgeroepen. De oproep werd snel geannuleerd en een ambulance bracht de motard uiteindelijk voor verzorging over naar het ziekenhuis.





K.V. liep een open wonde op aan zijn knie. Zijn moto belandde door de klap in een vaartje naast de rijbaan. Duikers van de brandweer moesten de tweewieler uit het water komen vissen.





De Zijdelingstraat was tijdens de interventie plaatselijk afgesloten voor het verkeer.





(SDVO)